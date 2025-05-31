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        Batman'da gümrük kaçağı bin paket sigara ele geçirildi

        Batman'da bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 15:38 Güncelleme: 31.05.2025 - 15:38
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        Batman'da gümrük kaçağı bin paket sigara ele geçirildi
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        Batman'da bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

        Bu kapsamda, bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı bin paket sigara ele geçirildi.

        Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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