Batman'da gümrük kaçağı bin paket sigara ele geçirildi
Batman'da bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Batman'da bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.
Bu kapsamda, bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı bin paket sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
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