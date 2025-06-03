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        Batman'da zabıta ekipleri bayram öncesi gıda denetimi yaptı

        Batman'da zabıta ekipleri, halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenilir gıda ürünlerine ulaşmasını sağlamak amacıyla denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 12:57 Güncelleme: 03.06.2025 - 12:57
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        Batman'da zabıta ekipleri bayram öncesi gıda denetimi yaptı
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        Batman'da zabıta ekipleri, halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenilir gıda ürünlerine ulaşmasını sağlamak amacıyla denetim gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların güvenilir gıda ürünlerine ulaşmasını sağlamak amacıyla bayramda yoğun tüketilen şeker, lokum, çikolata ve baklava gibi ürünlerde denetim yapıldı.

        Zincir marketler, pastaneler ve pastane imalathaneleri ile şeker satışı yapılan iş yerlerinde gerçekleştirilen denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri kontrol edildi, hijyen ve saklama koşullarına bakıldı.

        Vatandaşlardan karşılaştıkları olumsuzlukları belediyenin "153 Çağrı Merkezi"ne bildirmeleri istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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