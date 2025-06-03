Hasankeyf Kaymakamı İmrak vatandaşları evinde ziyaret etti
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, bazı vatandaşları evinde ziyaret etti.
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, bazı vatandaşları evinde ziyaret etti.
Kaymakam İmrak, hane ziyareti kapsamında Raman ve Dicle mahallelerinde yaşayan vatandaşlara ziyarette bulundu.
Ziyarette, vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinleyen İmrak, gerekli çözümlerin yapılacağını belirtti.
Vatandaşlar da ziyaretten memnuniyet duyduklarını ifade etti.
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