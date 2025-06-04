Tarihi Hasankeyf ilçesinde bayramda ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor

Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesi Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) yapımının ardından yeni yerleşim alanına taşınan ve tarihi yapılarıyla dikkat çeken Hasankeyf ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla heyecan yaşanıyor.

Doğal güzelliklerinin yanı sıra İmam Abdullah Türbesi, Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı, Hasankeyf Müzesi, Hasankeyf Kalesi ve Er-Rızk Camisi gibi tarihi yapılar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kurban Bayramı'nda da artması beklenen ziyaretçi sayısı nedeniyle esnaf, vitrinlerini yenileyerek yoğunluğa karşı hazırlıklara başladı.

Esnaf ve tur rehberi Mehmet Salih İnalöz, Hasankeyf'i en iyi şekilde tanıtmaya çalıştıklarını belirterek, bayram dolayısıyla heyecan yaşadıklarını söyledi.

İnalöz, "Mardin ve Midyat gibi tarihi yerlere yakın olmamız nedeniyle de tercih ediliyoruz. Bayramda güzel bir kalabalık bekliyoruz." dedi.

Esnaf Muhyettin Talayhan da ilçede 12 yıldır esnaflık yaptığını ifade etti.