Batman'da vatandaşlar mezarlıkları ziyaret etti

Bazı vatandaşlar Yasin-i Şerif okurken bazıları ise mezar taşlarını temizledi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Asri Mezarlığını ziyaret eden vatandaşlar, vefat eden yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Batman'da Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar mezarlıkları ziyaret etti.

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