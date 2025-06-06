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        Batman'da vatandaşlar mezarlıkları ziyaret etti

        Batman'da Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar mezarlıkları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 10:42 Güncelleme: 06.06.2025 - 10:54
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        Batman'da vatandaşlar mezarlıkları ziyaret etti
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        Batman'da Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar mezarlıkları ziyaret etti.

        Sabahın erken saatlerinden itibaren Asri Mezarlığını ziyaret eden vatandaşlar, vefat eden yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

        Bazı vatandaşlar Yasin-i Şerif okurken bazıları ise mezar taşlarını temizledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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