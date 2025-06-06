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        Batman'da markette çıkan yangın söndürüldü

        Batman'da bir zincir markette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 21:34 Güncelleme: 06.06.2025 - 21:34
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        Batman'da markette çıkan yangın söndürüldü
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        Batman'da bir zincir markette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Belde Mahallesi'nde bulunan bir zincir markette henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Kurban Bayramı dolayısıyla kapalı olan marketten yayılan dumanı fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bunun üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yangına müdahale ederken marketin yer aldığı binada duman nedeniyle bulundukları katta mahsur kalan 5 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

        Markette hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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