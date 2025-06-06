Batman'da markette çıkan yangın söndürüldü

Bunun üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kurban Bayramı dolayısıyla kapalı olan marketten yayılan dumanı fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Belde Mahallesi'nde bulunan bir zincir markette henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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