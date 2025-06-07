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        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu'ndan hastalara bayram ziyaret

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastaları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 14:28 Güncelleme: 07.06.2025 - 14:58
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        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu'ndan hastalara bayram ziyaret
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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastaları ziyaret etti.

        Hastanede tedavi gören hasta ve hasta yakınları ile görevli personelin Kurban Bayramı'nı kutlayan Nasıroğlu, hastalara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

        Nasıroğlu'na, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Feyat Tunç ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi de eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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