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        Batman'da bayramda 270 bin kişi toplu taşımadan ücretsiz yararlandı

        Batman'da, Kurban Bayramı'nda 270 bin vatandaş, belediyenin ücretsiz toplu taşıma hizmetinden faydalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 15:27 Güncelleme: 11.06.2025 - 15:27
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        Batman'da bayramda 270 bin kişi toplu taşımadan ücretsiz yararlandı
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        Batman'da, Kurban Bayramı'nda 270 bin vatandaş, belediyenin ücretsiz toplu taşıma hizmetinden faydalandı.

        Batman Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların bayram süresince şehir içi ziyaretlerini kolaylaştırmak için toplu taşımada ücretsiz hizmet sunuldu.

        Bayramın 4 gününde 32 hat, 87 otobüsle düzenlenen seferlerde 270 binin üzerinde yolcu taşındı.

        Öte yandan, otobüslerde vatandaşlara şeker ikramında bulunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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