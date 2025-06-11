Batman'da kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor

"Yol güzergahı üzerinde yapmış olduğumuz parkları da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Vatandaşlarımız İluh deresinin kenarında yürüyüş yapabilecekler. Kentimiz de şehir içi trafiğinde gerçekten boydan boya yeni bir alternatif yola kavuşmuş olacak."

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