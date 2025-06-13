Bakan Yumaklı, Batman'da TMO'nun yeni hizmet binasının açılışında konuştu:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Hasat; Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, kıyı Ege'de yoğunlaşırken Marmara ve İç Anadolu'da da yine lokal olarak başlamış. Şu an itibarıyla Türkiye'de hasat, toplamda yüzde 5'lere ulaşmış." dedi.

Bakan Yumaklı, Batman'da Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yeni hizmet binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, kentte birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu etkinliklerden birinin Batman başta olmak üzere çevre illerin üretimine katkıda bulunacak olan TMO'nun hizmet binasını açmak olduğunu belirten Yumaklı, bu tür hizmet binalarının adeta lojistik merkezlerine dönüştüğünü bildirdi.

Son derece kuvvetli olan bu tür binalara ihtiyaç olduğunu dile getiren Yumaklı, şöyle konuştu:

"Bu binalar, devletin, bir kamu kurumunun binası değil Batman'da üretim yapan, Batmanlı bütün üreticilerin, sivil toplum kuruluşlarının, ziraat odalarının, birliklerin, kooperatiflerin binasıdır aynı zamanda, dolayısıyla buralara sadece işiniz düştüğü zaman değil sohbet etmek, ortamı anlamak, bilginizi, tecrübenizi aktarmak için de bekliyoruz. Tabii üretimin devamlılığını sağlamak sizin hizmetinizin kesintisiz olmasına da bağlı, dolayısıyla şu anda açılışını yapacağımız bu hizmet binası üretimin kesintisiz olarak devamına sebep olacak ya da bunu sağlayacak projelerin de aynı zamanda geliştirilmesi için önemli bir merkez olacak. Faaliyete geçirilecek olan bu binanın oluşması için gayret sarf eden mühendisinden işçisine kadar kimler varsa hepsine teşekkür ediyorum."

Bu yılın hasat döneminin başladığını aktaran Yumaklı, bir rota çizildiğini ve bu rota çerçevesinde hasadın devam ettiğini belirtti. Bakan Yumaklı, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Hasat; Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, kıyı Ege'de yoğunlaşırken Marmara ve İç Anadolu'da da yine lokal olarak başlamış. Şu an itibarıyla Türkiye'de hasat, toplamda yüzde 5'lere ulaşmış durumda. İklim değişikliğinin maalesef acı yüzüyle karşılaşıyoruz. İklim değişikliği konusu özellikle kıraç ve suyla buluşamayan alanların üretimlerinde çok büyük zayiat verme potansiyeline sahip, dolayısıyla iklim değişikliğini göz önüne alan ve sürdürülebilir tarım politikalarının ne kadar hayati olduğunu da bize göstermiş oluyor. Bunu bu sene çok yoğun bir şekilde hissettik. Kimi yerde zirai don kimi yerde kuraklık olarak hissettik. Kimi yerde de çok lokal ve beklenmeyen yağışlarla tarım arazilerinin, ekilmiş arazilerin zarar görmesiyle karşılaştık. Bu zorlu süreçte bakanlığımız bütün kurumlarıyla birlikte üreticilerimizin yanında oldu, yanında olmaya da devam edecek."

TMO'nun piyasayı dengeleyici, regüle edici gücünü gösterdiklerini anlatan Yumaklı, bundan sonra da aynı şekilde devam edeceklerini, üreticilerin endişelenmemesi gerektiğini dile getirdi. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, konuşmasını şöyle tamamladı: "TMO, 600 noktasında ürün alımlarına hazır. Şimdiden 'bereketli olsun' diyorum. İnşallah sadece Batman'da değil Türkiye'mizin dört bir tarafında, öncelikle ülkemizin ihtiyacı kadar ürünü üreten, onun üzerindekileri de ihraç ederek ülkemiz ekonomisine çok ciddi bir katkıda bulunan üreticilerimize canıgönülden teşekkür etmek istiyorum. 2024 yılı sonu itibarıyla 32,6 milyar dolarlık ihracatı yani gıda ve gıda ürünlerinin ihracatını bu ülkenin alın teri, emeğini ortaya koyan üreticilerimizin başarısına borçluyuz. Çok teşekkür ediyorum. Geleceği inşa etmek için gayret sarf edenler, gıda arz güvenliğini ülke güvenliğinin çok önemli ayrılmaz bir parçası olarak görenler inşa edecektir. Yani sizler, bizler. Bu minvalde beraber çalıştığımız vekillerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, değerli valilerimize, illerimizdeki siyasi partilerimizin il başkanlarına velhasıl ülkesinin gelişmesi için 'Bir tuğla da ben koymak istiyorum' deyip bu gayreti gösteren kimler varsa bütün taraflara, bütün paydaşlara teşekkür ediyorum. Açılışını yapacağımız bu hizmet binası üreticilerimize hayırlı olsun."

- Sera Kent Projesi Batman Valisi Ekrem Canalp da kentin bereketli topraklarında daha fazla üretimi hayata geçirmek için çalıştıklarını dile getirerek, kentte hayata geçirilen projeler ve yürütülen çalışmaları aktardı. Sera Kent Projesi ile 1100 dönümlük alanda seralar kurulacağını bildiren Canalp, "20 tane daha sera kenti Batman'da kurabilecek bir potansiyelimiz var. 20 sera kenti de Batman'da kurduğumuz zaman sadece sera kentlerden elde edeceğimiz yıllık katma değer 20 milyar lirayı bulacaktır ve 40 bin kişilik de bize ilave istihdam kapasitesi ortaya koyacaktır." diye konuştu. AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ise huzurun olduğu yerde üretim, çalışma ve turizmin olduğunu belirterek, gençlerin daha iyi bir hayat yaşaması, daha güzel bir gelecek elde etmesi için çalıştıklarını söyledi. Sanayide kentin bölgenin lider şehirlerinden biri olması için mücadele ettiklerini bildiren Nasıroğlu, "Tarımda da Batman çok farklı bir yere doğru geliyor. Nitelikli tarımın geliştirilmesini, katma değeri yüksek ürünlerin yetiştirilmesini istiyoruz. Bu bereketli topraklarda son derece verimli ve güzel ürünlerimizi, dünyanın birçok şehrine inşallah ihracatını yapacağız." dedi.