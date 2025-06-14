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        Batman'da polis ekipleri boğulmalara karşı broşür dağıttı

        Batman'da polis, boğulmaların önüne geçmek amacıyla broşür dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 13:25 Güncelleme: 14.06.2025 - 13:25
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        Batman'da polis ekipleri boğulmalara karşı broşür dağıttı
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        Batman'da polis, boğulmaların önüne geçmek amacıyla broşür dağıttı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, havaların ısınmasıyla birlikte serinlemek için girilmek istenen sularda boğulma olaylarının önüne geçilmesi için çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda Çamlıtepe Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, vatandaşları boğulma olaylarına karşı uyardı, bilgilendirici broşür dağıttı.

        "Su hayattır can almasın" sloganıyla başlatılan çalışmaların devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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