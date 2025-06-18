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        Batman'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Batman'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 12:19 Güncelleme: 18.06.2025 - 12:19
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        Batman'da otomobilin çarptığı yaya öldü
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        Batman'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Merkeze bağlı Çevrimova mevkisinde dün gece Bilal Y. (29) idaresindeki 33 AVJ 274 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Selim Doğan'a (63) çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada Doğan ağır, sürücü ile otomobilde bulunan 1 kişi hafif yaralandı.

        Ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Doğan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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