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        Batman'da "Eğitimde Yapay Zeka Çalıştayı" başladı

        Batman'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Eğitimde Yapay Zeka Çalıştayı" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 15:50 Güncelleme: 23.06.2025 - 15:50
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        Batman'da "Eğitimde Yapay Zeka Çalıştayı" başladı
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        Batman'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Eğitimde Yapay Zeka Çalıştayı" başladı.

        Necat Nasıroğlu Külliyesi Hatice Nasıroğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Okulun yeni üyesi: Yapay zeka" konulu çalıştayda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Sahneye çıkarılan "Ada" adlı robot, çalıştayla ilgili bilgi verdi.

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, yaptığı konuşmada artık yapay zekanın hayatın her alanında karşılarına çıktığını söyledi.

        Dünya Ekonomik Forumu'nun 2024'teki raporuna göre gelecek 5 yılda eğitim altyapısının yapay zekayla entegrasyon seviyesinin yüzde 47'ye ulaşacağını belirten İmrak, bunun eğitim açısından devrim olduğunu ifade etti.

        Milli Eğitim Bakanlığının 2023 yılı raporuna göre Türkiye'de yaklaşık 5 bin sınıfın artık yapay zekayla entegre hale geldiğini dile getiren İmrak, şöyle konuştu:

        "Bununla beraber yine birçok sınıfımızda yapay zekayla entegreli akıllı tahtaların da test aşamasının bittiğini görmüş olduk. Bu sistemler sayesinde öğrencilerimiz, kendi hızlarında kendi hatalarını görebiliyor ve zamanı en ekonomik şekilde kullanabiliyor. Hiç kuşkusuz ki siz kıymetli öğretmenlerimiz, öğrenci takibini en kolay şekilde yapabileceksinizdir ancak bizler şunu unutmuyoruz: Yapay zeka, her ne kadar insan aklının bir ürünü olsa da içinde insan vicdanını barındırmayan hiçbir şeyi kabul etmeyeceğiz. Sevgili gençler, bilim ve teknolojinin öncüsü olabilmeniz için her türlü imkan Batman'da mevcuttur."

        Kamu yönetimi olarak yapay zeka destekli eğitim uygulamalarını desteklediklerini söyleyen İmrak, bu konuda öğretmen ve öğrencilerin yalnız olmadığını vurguladı.

        - "50'ye yakın okulumuzda yapay zeka atölyeleri kurulmuş durumda"

        İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer de çalıştay süresince tüm kademelerin ve her kesimin görüşünü alarak ilin eğitim stratejisini belirleyeceklerini kaydetti.

        Teknolojiyi gelecek nesiller aktarırken eğitim olarak kendilerine düşen görevi en iyi şekilde yapacaklarını ifade eden Ciğer, şöyle konuştu:

        "Sayın Vali'mizin sağladığı destekle 139 okulumuzda beceri, tasarı atölyeleri ve bunun yanında 50'ye yakın okulumuzda da yapay zeka atölyeleri kurulmuş durumda. İnsan kaynağı ve donanım olarak yapay zekayı kullanmaya hazırız. Hazır olmak da zorundayız. Onun için bu iki gün, Batman'ın altyapısında hangi gelişimleri, hangi süreçleri devam ettireceğiz, bunun yol haritasını iyi çıkartmamız lazım."

        Ciğer, eylül ve ekim aylarından itibaren hangi dersin hangi yapay zeka aracıyla nasıl işlenmesi gerektiğiyle ilgili atölye çalışmaları yapacaklarını anlattı.

        Programa Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, kamu kurumlarından yetkililer ve öğretmenler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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