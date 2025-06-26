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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak, DSİ 16. Bölge Müdürü Demir'i ziyaret etti

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali, Devlet Su İşleri (DSİ) 16. Bölge Müdürü Muharrem Demir ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 15:07 Güncelleme: 26.06.2025 - 15:07
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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak, DSİ 16. Bölge Müdürü Demir'i ziyaret etti
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        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali, Devlet Su İşleri (DSİ) 16. Bölge Müdürü Muharrem Demir ile bir araya geldi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam İmrak, DSİ 16. Bölge Müdürü Demir'i makamında ziyaret etti.

        Ziyarette, Hasankeyf'te devam eden altyapı projeleri, yeni yatırımlar, sulama sistemleri ve su yönetimi konularında yürütülen çalışmalar hakkında konuşuldu.

        İmrak, Demir'e DSİ'nin Hasankeyf'e sunduğu hizmetler için teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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