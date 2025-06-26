Hasankeyf Kaymakamı İmrak, DSİ 16. Bölge Müdürü Demir'i ziyaret etti

İmrak, Demir'e DSİ'nin Hasankeyf'e sunduğu hizmetler için teşekkür etti.

Ziyarette, Hasankeyf'te devam eden altyapı projeleri, yeni yatırımlar, sulama sistemleri ve su yönetimi konularında yürütülen çalışmalar hakkında konuşuldu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam İmrak, DSİ 16. Bölge Müdürü Demir'i makamında ziyaret etti.

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali, Devlet Su İşleri (DSİ) 16. Bölge Müdürü Muharrem Demir ile bir araya geldi.

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