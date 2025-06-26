Batman'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Batman'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Batman'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Çarşı Mahallesi'nde yolda yürüyen Mehmet Emin G. (47) kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Mehmet Emin G, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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