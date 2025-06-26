Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

        Batman'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 23:53 Güncelleme: 26.06.2025 - 23:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

        Çarşı Mahallesi'nde yolda yürüyen Mehmet Emin G. (47) kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Mehmet Emin G, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Trump ile Netanyahu Gazze'de ateşkeste anlaştı"
        "Trump ile Netanyahu Gazze'de ateşkeste anlaştı"
        Kaçak yapıların yıkımında arbede
        Kaçak yapıların yıkımında arbede
        İzmir'de yine orman yangını!
        İzmir'de yine orman yangını!
        Jurasek'le anlaşma tamam!
        Jurasek'le anlaşma tamam!
        "15 sene hazırlandık"
        "15 sene hazırlandık"
        Engelli çocuğu darp eden zanlı tutuklandı
        Engelli çocuğu darp eden zanlı tutuklandı
        "Trump yeniden bir çatışma istemiyor"
        "Trump yeniden bir çatışma istemiyor"
        LGS sınavıyla ilgili MEB’den Habertürk’e özel açıklama:
        LGS sınavıyla ilgili MEB’den Habertürk’e özel açıklama:
        Zaniolo'nun talipleri artıyor!
        Zaniolo'nun talipleri artıyor!
        Fenerbahçe, Uğurcan Çakır'da sona doğru!
        Fenerbahçe, Uğurcan Çakır'da sona doğru!
        İkinci elde 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı
        İkinci elde 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı
        "Kentsel dönüşüm tercih değil adeta bir milli güvenlik meselesidir"
        "Kentsel dönüşüm tercih değil adeta bir milli güvenlik meselesidir"
        Cinsel saldırıya uğramış hamileyken katledilmişti! Sır perdesi aralandı!
        Cinsel saldırıya uğramış hamileyken katledilmişti! Sır perdesi aralandı!
        6 katlı binadan bu kez 20 kamyon çöp çıktı
        6 katlı binadan bu kez 20 kamyon çöp çıktı
        Talât Paşa’nın hanımının sesinden Berlin cinayeti
        Talât Paşa’nın hanımının sesinden Berlin cinayeti
        Sonunda randevu verdiler
        Sonunda randevu verdiler
        Yılın düğününe ünlü akını başladı
        Yılın düğününe ünlü akını başladı
        Ya zeytinlikler taşınacak ya da santral kapanacak!
        Ya zeytinlikler taşınacak ya da santral kapanacak!
        Dev holdingde kardeş kavgası
        Dev holdingde kardeş kavgası
        BES'in yarısı altın oldu
        BES'in yarısı altın oldu

        Benzer Haberler

        Batman'da Uyuşturucu ile Mücadele Günü kapsamında etkinlik düzenlendi
        Batman'da Uyuşturucu ile Mücadele Günü kapsamında etkinlik düzenlendi
        Batman'da bıçaklı saldırı kamerada
        Batman'da bıçaklı saldırı kamerada
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak, DSİ 16. Bölge Müdürü Demir'i ziyaret etti
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak, DSİ 16. Bölge Müdürü Demir'i ziyaret etti
        Keşifteki kazada 5 kişinin ölmeden yarım saat önceki fotoğrafı ortaya çıktı
        Keşifteki kazada 5 kişinin ölmeden yarım saat önceki fotoğrafı ortaya çıktı
        Batman'da midesinde tümör tespit edilen hasta kapalı yöntemle sağlığına kav...
        Batman'da midesinde tümör tespit edilen hasta kapalı yöntemle sağlığına kav...
        Batman'da gümrük kaçağı 1300 paket sigara ele geçirildi
        Batman'da gümrük kaçağı 1300 paket sigara ele geçirildi