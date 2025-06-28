Batman'da kaybolan 13 yaşındaki çocuğun Batman Çayı'nda cesedi bulundu

M.N.S'nin cesedi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve Batman Belediyesi dalgıç ekipleri, arama çalışması yaptı.

Yeniçağlar köyünde yaşayan ve öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan M.N.S'nin (13) yakınları durumu yetkililere bildirdi.

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