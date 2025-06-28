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        Batman'da kaybolan 13 yaşındaki çocuğun Batman Çayı'nda cesedi bulundu

        Batman'ın Kozluk ilçesinde kaybolan 13 yaşındaki çocuğun Batman Çayı'nda cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 00:24 Güncelleme: 28.06.2025 - 00:24
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        Batman'da kaybolan 13 yaşındaki çocuğun Batman Çayı'nda cesedi bulundu
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        Batman'ın Kozluk ilçesinde kaybolan 13 yaşındaki çocuğun Batman Çayı'nda cansız bedeni bulundu.

        Yeniçağlar köyünde yaşayan ve öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan M.N.S'nin (13) yakınları durumu yetkililere bildirdi.

        Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve Batman Belediyesi dalgıç ekipleri, arama çalışması yaptı.

        Ekipler, Batman Çayı'nda M.N.S'nin cesedini buldu.

        M.N.S'nin cesedi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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