DSİ, Batman'da boğulma vakalarına karşı bilinçlendirme çalışması yaptı

"Su hayattır, can almasın" sloganıyla yürütülen çalışmada, uyarı levhalarına ve yapılan ikazlara dikkat edilmesinin hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, DSİ tarafından, vatandaşların serinlemek amacıyla baraj gölü, sulama kanalları ve göletlere girmesinin can güvenliği açısından risk oluşturduğu bu alanlarda güvenlik önlemleri artırıldı.

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