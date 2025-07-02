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        Batman'da binanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan karga kurtarıldı

        Batman'da bir binanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan karga itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 16:55 Güncelleme: 02.07.2025 - 16:55
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        Batman'da binanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan karga kurtarıldı
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        Batman'da bir binanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan karga itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Sağlık Mahallesi'nde bir binanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan kargayı fark eden vatandaşlar, durumu ilgililere bildirdi.

        Söz konusu binaya gelen itfaiye ekipleri, kargayı bulunduğu yerden kurtardı.

        Ekipler, kargayı doğaya saldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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