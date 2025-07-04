Batman'da jandarmanın yaralı halde bulduğu şahin tedaviye alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Tepecik köyü kırsalında Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi sırasında ayağından yaralı şahin buldu.

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