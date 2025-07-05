Batman'da balkon korkuluğuna sıkışan atmaca kurtarıldı
Batman'da bir evin balkon korkuluğunda sıkışan atmaca itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Batman'da bir evin balkon korkuluğunda sıkışan atmaca itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Çamlıtepe Mahallesi'nde evlerinin balkon korkuluğuna sıkışan atmacayı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri atmacayı sıkıştığı yerden çıkardı.
Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen atmaca doğaya salındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.