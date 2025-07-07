Batman'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Batman'da jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı.
Batman'da jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, F.E'nin elinde bulundurduğu tarihi eserlere müşteri aradığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Jandarma ekipleri, F.E. ve yanındaki M.A.Ö. ile alıcı kılığında Beşiri ilçesinde görüştü.
Operasyonda 1245 sikke ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Batman Müze Müdürlüğünce yapılan ön incelemede bronz sikkelerin, Roma, Bizans ve İlhanlılar dönemlerine ait olduğu belirlendi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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