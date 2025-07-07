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        AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu Batman OSB'yi ziyaret etti

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Organize Sanayi Bölgesini (OSB) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 13:33 Güncelleme: 07.07.2025 - 13:33
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        AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu Batman OSB'yi ziyaret etti
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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Organize Sanayi Bölgesini (OSB) ziyaret etti.

        Nasıroğlu, beraberinde AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ile gerçekleştirdiği ziyarette, Batman OSB Başkan Vekili Vecdin Nasıroğlu ile görüştü, iş insanlarıyla bir araya geldi, yatırımcıların talep ve sorunlarını dinledi.

        Toplantıda OSB'nin altyapı sorunlarına da değinen Nasıroğlu, kısa süre içerisinde faaliyete geçecek olan yeni trafo merkeziyle birlikte sanayi bölgesindeki elektrik probleminin tamamen çözüleceğini söyledi.

        Yatırımcılara "Yeni OSB alanları için hazırlıklı olun." diyen Nasıroğlu, yalnızca tekstil değil, gıda ve teknoloji gibi farklı sektörlere de yönelmenin önemine dikkati çekti.

        Nasıroğlu, "Batman'ın gerçek yatırımcıları sizlersiniz. Türkiye'de sayılı firma arasına girmeniz bizleri gururlandırır. Batman'da büyük firmaların artmasını istiyoruz. Kurumsal firmalar şart. Daha güçlü yatırımlar yapmamız gerekiyor. Bu süreçte ben de sizlere hem kredi temininde hem de teknik konularda destek olmaya hazırım. Batman'a katma değer sağlayacak gerçek yatırımcıları bekliyoruz." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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