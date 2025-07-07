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        Batman Belediyesinden "Mezarlıkta defin yerinin değiştirilmesi" içerikli haberlere ilişkin açıklama:

        Batman Belediyesi, bazı basın yayın organlarında yer alan "Bir kişinin mezarlıkta defin yerinin değiştirildiği" içerikli haberlere ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 18:23 Güncelleme: 07.07.2025 - 18:23
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        Batman Belediyesinden "Mezarlıkta defin yerinin değiştirilmesi" içerikli haberlere ilişkin açıklama:
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        Batman Belediyesi, bazı basın yayın organlarında yer alan "Bir kişinin mezarlıkta defin yerinin değiştirildiği" içerikli haberlere ilişkin açıklama yaptı.

        Açıklamada, yakınlarının, 4 Temmuz'da gerçekleştirdikleri mezarlık ziyareti esnasında, merhum M.E'nin defnedildiği mezardan farklı bir mezara nakledildiğini fark ettiklerini beyan ettiği belirtildi.

        M.E'nin yakınlarının, konuyla ilgili Batman Belediyesi nezdinde şikayetçi olmak istedikleri ve bu konu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını ifade ettiği aktarılan açıklamada, şikayet neticesinde konunun aydınlatılması amacıyla Belediye Başkanlığınca geniş çaplı soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Konuyla ilgili sorumlu tüm personel hakkında gerekli idari işlemler yapılacak olup, soruşturmanın selameti açısından Mezarlıklar Müdürü'nün müdürlük görevi sonlandırıldı ayrıca görevden uzaklaştırıldı. Diğer taraftan söz konusu olayın içinde olduğu belirlenen Personel AŞ çalışanlarının da iş akitlerine son verildi. Konuyla ilgili idari soruşturma titizlikle yürütülmekte olup, Belediye Başkanlığımızca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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