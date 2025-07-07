Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi

        Batman'da "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 19:38 Güncelleme: 07.07.2025 - 19:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman'da "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

        Vali Ekrem Canalp başkanlığında, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Burhan Gökçen’in katılımıyla Valilikte "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Canalp, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, haziranda asayiş olaylarında 2024 yılının Haziran ayına kıyasla yüzde 13’lük düşüş yaşandığını, 1077 olan olay sayısının 939’a gerilediğini söyledi.

        Meydana gelen asayiş olaylarının yüzde 98'inin aydınlatıldığını aktaran Canalp, "Haziran ayı içerisinde kişilere karşı işlenmiş olan kasten yaralama, tehdit, hakaret, kişilerin huzur ve sükununu bozma gibi 10 önemli suç kategorisinde 2024 yılı haziran ayında 344 olay, 2025 yılı haziran ayında ise 276 olay meydana gelmiş olup bu şekildeki asayiş olaylarında yüzde 20'lik bir düşüş sağlanmış durumdadır." dedi.

        İş yerinden hırsızlık, evden hırsızlık, yan kesicilik, dolandırıcılık ve otodan hırsızlık gibi önemli suçlarda da gerileme yaşandığını kaydeden Canalp, 2025 yılı Haziran ayında 73 olayın meydana geldiği ve geçen yıla oranla yüzde 15'lik bir düşüş sağlandığı bilgisini paylaştı.

        Canalp, haziran ayında hakkında mahkemelerce araması olan 556 kişinin yakalandığını, 2025 yılı ilk 6 aylık dönemde ise 3 bin 949 kişinin ve son 1 yıllık dönemde de toplamda 6 bin 307 aranan kişinin yakalandığını bildirdi.

        Narkotik suçlarla mücadele kapsamında haziran ayında toplam 150 narkotik olayına müdahale edildiğini kaydeden Canalp sözlerini şöyle sürdürdü:

        "159 kişi hakkında adli işlem yapılmıştır. 6 aylık dönemde ise adli işlem yapılan kişilerin sayısı 1370'e yükselmiştir. Haziran ayında 13 şahıs tutuklanmış olup 2025 yılı ilk 6 aylık dönemde ise geçen yılın aynı dönemine göre tutuklu sayısı yüzde 6 artarak 128'den 136'ya çıkmış durumdadır. Haziran ayı içerisinde yapmış olduğumuz operasyonlarda 15 kilogram skunk, 4 kilogram esrar, 3 kilogram metamfetamin, 244 gram bonzai, 184 kök Hint keneviri ve 2 tüfek ele geçirilmiştir."

        Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında haziran ayında toplam 83 olaya müdahale edildiğini ve 72 kişi hakkında adli işlem yapıldığını ifade eden Canalp, "6 aylık dönemde ise 507 olaya müdahale edilerek 534 kişi hakkında adli işlem yapılmış, bu şahısların 30'u tutuklanmıştır. KOM birimlerimizce yapılan haziran ayındaki operasyonlarda ise 39 bin paket kaçak sigara, 729 elektronik sigara, 388 kaçak emtia ele geçirilmiştir." şeklinde konuştu.

        Canalp, siber suçlarla mücadele kapsamında haziran ayında toplam 137 olaya müdahale edildiğini ve 21 şüphelinin tutuklandığını belirterek, "Son 1 yıllık dönemde ise 1539 olaya müdahale edilmiş ve 211 şahsın tutuklanması gerçekleştirilmiştir." dedi.

        Terörle mücadele çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Canalp, "Terörle mücadele kapsamında 11 olayda toplam 14 şahsa adli işlem yapılmış ve 2 şahıs tutuklanmıştır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Putin sabah görevden aldı, öğlen ölü bulundu
        Putin sabah görevden aldı, öğlen ölü bulundu
        Metrobüs alevlere teslim oldu
        Metrobüs alevlere teslim oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        "Japonya ve Güney Kore'ye %25 vergi"
        "Japonya ve Güney Kore'ye %25 vergi"
        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        Gedson'a bir talip daha!
        Gedson'a bir talip daha!
        Zeydan Karalar'ın ifadesi ortaya çıktı
        Zeydan Karalar'ın ifadesi ortaya çıktı
        Pezeşkiyan: İsrail bana suikast girişiminde bulundu
        Pezeşkiyan: İsrail bana suikast girişiminde bulundu
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısına çıktı
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısına çıktı
        Türkiye'nin tanıtımına devam
        Türkiye'nin tanıtımına devam
        Rekorlar haftası! En sıcak gün ve en sert düşüş
        Rekorlar haftası! En sıcak gün ve en sert düşüş
        Dursun Özbek mesaiye başlıyor!
        Dursun Özbek mesaiye başlıyor!
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Fenerbahçe Skriniar transferi için PSG ile anlaştı!
        Fenerbahçe Skriniar transferi için PSG ile anlaştı!
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        İSO İkinci 500 açıklandı
        İSO İkinci 500 açıklandı

        Benzer Haberler

        Batman'da akciğerinden çekirdek kabuğu çıkarılan 15 aylık bebek sağlığına k...
        Batman'da akciğerinden çekirdek kabuğu çıkarılan 15 aylık bebek sağlığına k...
        Batman Belediyesinden "Mezarlıkta defin yerinin değiştirilmesi" içerikli ha...
        Batman Belediyesinden "Mezarlıkta defin yerinin değiştirilmesi" içerikli ha...
        Batman'da cenazeyi çıkarıp yandaki mezara defneden işçilerin iş akdi sonlan...
        Batman'da cenazeyi çıkarıp yandaki mezara defneden işçilerin iş akdi sonlan...
        AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu Batman OSB'yi ziyaret etti
        AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu Batman OSB'yi ziyaret etti
        Batman'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Batman'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Küçük Cudi, büyüttükleri 2 ördeği çalanlara seslendi: Bebekliklerinden beri...
        Küçük Cudi, büyüttükleri 2 ördeği çalanlara seslendi: Bebekliklerinden beri...