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        Şehit erler Mahsun Yeşildemir ve Celalettin Uyanık için Batman'da da tören yapıldı

        Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan piyade sözleşmeli erler Mahsun Yeşildemir ve Celalettin Uyanık için Batman'da da tören yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 20:49 Güncelleme: 07.07.2025 - 20:49
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        Şehit erler Mahsun Yeşildemir ve Celalettin Uyanık için Batman'da da tören yapıldı
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        Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan piyade sözleşmeli erler Mahsun Yeşildemir ve Celalettin Uyanık için Batman'da da tören yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Garnizon Komutanlığında düzenlenen törenin ardından şehit Yeşildemir'in Türk Bayrağı'na sarılı naaşı Bitlis'in Adilcevaz ilçesine, şehit Uyanık'ın naaşı ise Bitlis'in Mutki ilçesine uğurlandı.

        Törene, Batman Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, vali yardımcıları, kaymakamlar, kamu kurumları ve siyasi partilerin temsilcileri ile şehitlerin yakınları ve gaziler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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