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        Batman'da kaybolan kadın bulundu

        Batman'ın Kozluk ilçesinde kaybolan 63 yaşındaki kadın bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 21:06 Güncelleme: 08.07.2025 - 21:12
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        Batman'da kaybolan kadın bulundu
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        Batman'ın Kozluk ilçesinde kaybolan 63 yaşındaki kadın bulundu.

        İlçeye bağlı Tosunpınar köyünde yaşayan ve önceki gün evden çıktıktan sonra bir daha dönmeyen Fatma U, arama çalışmalarının 3'üncü gününde Angebire bölgesinde bulundu.

        Fatma U, sağlık kontrolü için UMKE ekiplerine teslim edildi.

        İlçeye bağlı Tosunpınar köyünde yaşayan Fatma U, önceki gün öğle saatlerinde çıktığı evine bir daha dönmemiş, ailesinin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve bazı sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri sevk edilmişti. Fatma U'nun bulunması için ekipler çalışma başlatmıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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