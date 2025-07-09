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        Batman OSB'de duble yol çalışmalarına başlandı

        Batman Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile şehir merkezi arasındaki ulaşımı sağlayacak duble yolun yapımına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 09:21 Güncelleme: 09.07.2025 - 10:02
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        Batman OSB'de duble yol çalışmalarına başlandı
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        Batman Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile şehir merkezi arasındaki ulaşımı sağlayacak duble yolun yapımına başlandı.

        Yaklaşık 6,5 kilometre uzunluğunda ve 50 metre genişliğinde projelendirilen yolun yakın zamanda tamamlanması hedefleniyor.

        Proje kapsamında yol güzergahında kaldırım, bisiklet yolu, kavşak düzenlemeleri ve köprülü kavşak inşası yer alıyor.

        Batman-Beşiri kara yolu kavşağından başlayarak OSB kavşağına kadar uzanacak olan yol üzerinde üç kavşak yapılacak. Ayrıca OSB girişi köprülü kavşak olarak düzenlenecek.

        Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp ve AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

        Nasıroğlu, Batman için yüksek standartlarda bir yol yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Bu yol, Batman trafiğini ciddi şekilde rahatlatacak ve şehir girişine modern bir görünüm kazandıracak. Avrupa'da ve Türkiye'de örneği az olan bir yol standardı uygulanıyor. Bisiklet yolları, kaldırım ve yeşil kuşak düzenlemeleriyle hem ulaşım hem çevresel konfor açısından örnek bir proje olacak."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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