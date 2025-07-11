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        Batman'da 25 çocuk için toplu sünnet şöleni yapıldı

        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Batman'da 25 çocuk için sünnet etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 15:38 Güncelleme: 11.07.2025 - 15:38
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        Batman'da 25 çocuk için toplu sünnet şöleni yapıldı
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        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Batman'da 25 çocuk için sünnet etkinliği gerçekleştirildi.

        Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün himayesinde, Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Sultan II. Bayezid Vakfı'nın 529 yıl önce vakıf senedine koyduğu hayır şartı doğrultusunda Batman'da 25 çocuk için etkinlikler düzenlendi.

        Etkinlik kapsamında geleneksel sünnet kıyafeti giydirilen çocuklar, götürüldükleri alışveriş merkezinde bindikleri çarpışan arabalar ve atlı karıncalarla eğlenceli vakit geçirdi, Necat Nasıroğlu Camisi ve Külliyesi'nde dua etti.

        Daha sonra şölenin düzenlendiği kır bahçesine getirilen çocuklar, müzikli gösteriler izledi, oyunlar oynadı.

        Çeşitli ikramların yapıldığı etkinlikte sünnet edilen çocuklara altın, bisiklet ve çeşitli hediyeler verildi.

        Programda konuşan Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, vakıf anlayışının nesiller boyu süren toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirtti.

        Sultan II. Bayezid Vakfı'nın 529 yıl önce koyduğu bu hayır şartının bugün hala hayatlara dokunduğunu ifade eden Demir, şunları kaydetti:

        "Vakıflarımızın asırlar öncesinden gelen hayır şartlarını uygulamak, dayanışma ruhunu diri tutmak açısından büyük önem taşıyor. Bugün burada çocuklarımızın ve ailelerinin mutluluğuna ortak olmanın manevi hazzını yaşıyoruz. Bizler için de çocuklarımızın sevincine ortak olmak, vakıf geleneğinde yer alan iyilik, paylaşmak, yardımlaşmak gibi temel değerlerin merkezinde olmaktır."

        Demir, sünnet şölenlerinin yüzyıllar öncesinden günümüze taşınan vakıf medeniyetinin sosyal yardımlaşma, dayanışma ve kültürel süreklilik ilkelerinin çağdaş bir yorumu olduğunu aktardı.

        Etkinliğin sadece bir şölen olmadığını aynı zamanda çocukların zihinlerinde yer edinecek neşeli bir hatıraya ve güçlü bir aidiyet duygusuna dönüştüğünü ifade eden Demir, "Vatanına ve milletine faydalı bireyler olma yolunda ilerleyen bu çocuklar, devletin şefkatli elini her zaman yanlarında hissedecek. Bugün yaşadıkları sevinci ve kendilerine sunulan değeri unutmayarak daima kalbi duygularla anacaklardır." şeklinde konuştu.

        Demir, programa katılan Batman Vali Yardımcısı Gökhan Dolaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Zeki Eryarsoy, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürü Beşir Arslan, kurum amirleri, basın mensupları ve tüm misafirlere teşekkür etti.

        Daha önce de Diyarbakır'da 41 ve Mardin'de de 26 çocuk için sünnet şölenleri düzenlenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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