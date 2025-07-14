Batman'da piknik tüpüne gizlenmiş 2 kilo 900 gram eroin ele geçirildi

Bu kapsamda kent girişinde bulunan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan mutfak ve piknik tüpü taşıyan kamyonda arama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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