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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak halk pazarını ziyaret etti

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, halk pazarındaki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 14:07 Güncelleme: 16.07.2025 - 14:07
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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak halk pazarını ziyaret etti
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        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, halk pazarındaki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaymakam İmrak, halk pazarını ziyaret ederek esnafın ürünlerini inceleyip talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

        Esnafa hayırlı kazançlar dileyen İmrak, alışveriş yapan vatandaşlara da bereketli alışverişler temennisinde bulundu.

        İmrak, ziyaret sırasında vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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