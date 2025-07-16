Hasankeyf Kaymakamı İmrak halk pazarını ziyaret etti

İmrak, ziyaret sırasında vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Kaymakam İmrak, halk pazarını ziyaret ederek esnafın ürünlerini inceleyip talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, halk pazarındaki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

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