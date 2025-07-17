Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da Kur'an kursu öğrencilerine teknoloji bağımlılığı eğitimi verildi

        Batman'da İl Sağlık Müdürlüğünce Kur'an kursu öğrencilerine teknoloji bağımlılığına karşı bilinçlendirme eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 13:13 Güncelleme: 17.07.2025 - 13:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da Kur'an kursu öğrencilerine teknoloji bağımlılığı eğitimi verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman'da İl Sağlık Müdürlüğünce Kur'an kursu öğrencilerine teknoloji bağımlılığına karşı bilinçlendirme eğitimi verildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından davranışsal bağımlılıklarla mücadele kapsamında Kur'an kursu öğrencilerine teknoloji bağımlılığı eğitimi verildi.

        Teknoloji bağımlılığının tanımı, fiziksel, psikolojik ve sosyal zararlar, akademik başarı üzerindeki olumsuz etkiler ve aile için iletişimin önemine ilişkin konular üzerine eğitim verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        "Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı"
        "Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı"
        Sigara kavgası! Kadın yolcu, taksiciye saldırdı!
        Sigara kavgası! Kadın yolcu, taksiciye saldırdı!
        Mattia Ahmet Minguzzi davasında dördüncü duruşma!
        Mattia Ahmet Minguzzi davasında dördüncü duruşma!
        Eymen'i öldüren demir kapıya ipli önlem!
        Eymen'i öldüren demir kapıya ipli önlem!
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Uzuvlarını kaybedecekti! Doku nakliyle 5 ay sonra ayağa kalktı
        Uzuvlarını kaybedecekti! Doku nakliyle 5 ay sonra ayağa kalktı
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Konutta yüksek satış seyri sürüyor
        Konutta yüksek satış seyri sürüyor
        Diomande ısrarı!
        Diomande ısrarı!
        Irak'ta AVM yangını: En az 61 kişi öldü
        Irak'ta AVM yangını: En az 61 kişi öldü
        Beş ayrılık kapıda!
        Beş ayrılık kapıda!
        Üç kişinin DNA'sı kullanıldı, sağlıklı bebekler doğdu
        Üç kişinin DNA'sı kullanıldı, sağlıklı bebekler doğdu
        Talisca'ya sürpriz talip!
        Talisca'ya sürpriz talip!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        TBMM'de İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı tezkere kabul edildi
        TBMM'de İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı tezkere kabul edildi
        Bağdat Caddesi'nin adı nereden geliyor?
        Bağdat Caddesi'nin adı nereden geliyor?
        “xAI sorumsuz ve tehlikeli!”
        “xAI sorumsuz ve tehlikeli!”

        Benzer Haberler

        Batman'da 1700 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi
        Batman'da 1700 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi
        Batman Havalimanında turizm tanıtım çalışması
        Batman Havalimanında turizm tanıtım çalışması
        Batman'da danışmanlık merkezleri LGS tercih hizmet veriyor
        Batman'da danışmanlık merkezleri LGS tercih hizmet veriyor
        TPAO Batman Petrolspor'lu 6 sporcu Avrupa Şampiyonası'nda katıldı
        TPAO Batman Petrolspor'lu 6 sporcu Avrupa Şampiyonası'nda katıldı
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu vatandaşlarla görüştü
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu vatandaşlarla görüştü
        Batman Belediyesi'nde 380 personele sağlık taraması yapıldı
        Batman Belediyesi'nde 380 personele sağlık taraması yapıldı