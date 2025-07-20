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        Batman Havalimanı haziran ayında 64 bin 134 yolcuya hizmet verdi

        Batman Havalimanı'nda geçen ay 64 bin 134 yolcuya hizmet verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 16:16 Güncelleme: 20.07.2025 - 16:16
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        Batman Havalimanı haziran ayında 64 bin 134 yolcuya hizmet verdi
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        Batman Havalimanı'nda geçen ay 64 bin 134 yolcuya hizmet verildi.

        Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Batman Havalimanı'nın haziran ayına ait uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

        Buna göre, havalimanında haziran ayında iç hat yolcu trafiği 63 bin 576, dış yolcu hat trafiği ise 558 oldu.

        Geçen ay havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 393, dış hatlarda 5 olmak üzere 398, yük trafiği ise 672 ton olarak gerçekleşti.

        Bu yılın ilk 6 ayında Batman Havalimanı'ndan 336 bin 575 yolcu hizmet alırken, uçak trafiği 2 bin 66'ya, taşınan yük ise 3 bin 391 tona ulaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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