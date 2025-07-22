Batman'da 2 metruk yapı belediye ekiplerince yıkıldı

Yıkım çalışmalarında zabıta ve emniyet ekipleri tarafından çevre güvenliği sağlandı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda kontrollü biçimde yıkımı yapılan çalışmalarda, 2 kazıcı-yükleyici, paletli ekskavatör, lastikli ekskavatör, 6 kamyon ve 15 personel görev aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından tespit edilen metruk yapıların yıkım için çalışma başlatıldı.

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