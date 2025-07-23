Batman'da esnaflar bağımlılıkla mücadele ve "115 YEDAM Danışma Hattı" hakkında bilgilendirildi
Batman'da, "Yeşilay Elçileri Projesi" kapsamında esnaflara bağımlılıkla mücadele ve "115 YEDAM Danışma Hattı" hakkında bilgilendirme çalışması yapıldı.
Batman'da, "Yeşilay Elçileri Projesi" kapsamında esnaflara bağımlılıkla mücadele ve "115 YEDAM Danışma Hattı" hakkında bilgilendirme çalışması yapıldı.
Yeşilay Batman Şubesi Koordinatörü Özge Kızar ve Yeşilay gönüllüleri, Seyit Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti.
Ziyarette, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) hizmetleri tanıtılan esnaflara, ücretsiz psikososyal destek sağlayan 115 YADEM Danışma Hattı ve bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.
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