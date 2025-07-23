Batman'da esnaflar bağımlılıkla mücadele ve "115 YEDAM Danışma Hattı" hakkında bilgilendirildi

Yeşilay Batman Şubesi Koordinatörü Özge Kızar ve Yeşilay gönüllüleri, Seyit Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.