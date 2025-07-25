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        Batman'da riskli yapıların yıkımı sürüyor

        Batman Belediyesince kentte riskli yapıların yıkım çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 15:29 Güncelleme: 25.07.2025 - 15:29
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        Batman'da riskli yapıların yıkımı sürüyor
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        Batman Belediyesince kentte riskli yapıların yıkım çalışmaları devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamada, can ve mal güvenliğini tehdit eden riskli yapıların dönüşüm sürecinin sürdüğü belirtildi.

        Çalışmalar kapsamında 14-25 Temmuz'da tespiti yapılan ve riskli yapı kararı alınan 8 yapının yıkımının gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ve yapı sahiplerinin anlaştığı yıkım firmalarınca yürütülen çalışmalarda, belediye ekiplerince de yıkım sürecinde ruhsat düzenlemeleri, resmi tebligatlar, yıkım izinleri, raporlama ve saha denetimlerinin yapıldığı aktarıldı.

        Açıklamada, riskli yapıların yerinde ve güvenli dönüşümüne önem verildiği, kentsel dönüşüm çalışmalarının tüm mahalleleri kapsayacak şekilde sürdüğü kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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