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        Sason'da yaz Kur'an kurslarına ziyaret

        Batman'da Sason müftü vekili Abdullah Çınar, ilçede devam eden yaz Kur'an kurslarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 13:27 Güncelleme: 26.07.2025 - 13:27
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        Sason'da yaz Kur'an kurslarına ziyaret
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        Batman'da Sason müftü vekili Abdullah Çınar, ilçede devam eden yaz Kur'an kurslarını ziyaret etti.

        Çınar, kurs hocaları ve öğrencilerle sohbet etti.

        Çınar, öğrencilere Kur'an sevgisi aşılayan ve öğreten tüm kurs hocalarına teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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