        Batman'da yaklaşık 1,5 ton atık pil geri dönüşüme kazandırıldı

        Batman Belediyesince geçen yıl başlatılan okullar arası atık pil toplama kampanyası kapsamında yaklaşık 1,5 ton atık pil toplandı.

        Giriş: 17.10.2025 - 18:01 Güncelleme: 17.10.2025 - 18:19
        Batman'da yaklaşık 1,5 ton atık pil geri dönüşüme kazandırıldı
        Batman Belediyesince geçen yıl başlatılan okullar arası atık pil toplama kampanyası kapsamında yaklaşık 1,5 ton atık pil toplandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çevre bilincinin artırılması ve geri dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla 1 Ekim 2024-30 Nisan 2025 tarihleri arasında "Okullar Arası Atık Pil Toplama Kampanyası" hayata geçirildi.

        Toplam 169 okul, telefon tamircileri, 5 pilmatik merkezi ve mobil atık merkezlerinin katıldığı kampanya kapsamında yaklaşık 1,5 ton atık pil toplandı.

        Toplanan atıp piller, belediyeye bağlı İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi iş birliğiyle geri dönüşüme kazandırıldı.

        Kampanyada, 351.5 kilogram atık pil toplayan TOKİ Dumlupınar İlkokulu birinci, 340 kilogram atık pil toplayan Gültepe Anadolu Lisesi ikinci, 128 kilogram atık pil toplayan Mevlana Anadolu Lisesi de üçüncü oldu.

        Dereceye giren okullara çeşitli spor malzemeleri hediye edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

