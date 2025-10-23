Habertürk
        Batman Haberleri

        Batman'da öğrenciler ücretsiz tıraş edildi

        Batman'ın Kozluk Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri öğrencilere ücretsiz tıraş hizmeti sundu.

        23.10.2025 - 12:12
        Batman'da öğrenciler ücretsiz tıraş edildi
        Batman'ın Kozluk Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri öğrencilere ücretsiz tıraş hizmeti sundu.

        Kozluk Halk Eğitim Merkezi usta öğretici ve kursiyerlerince "Geleceğe Umutla Bak Projesi" kapsamında Kozluk İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilerin saç tıraşı yapıldı.

        Öğrencilerin, kişisel bakımına katkı sağlanmasının ve okula daha yüksek motivasyonla gitmesinin amaçlandığı proje, ilçedeki diğer okullarda da devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

