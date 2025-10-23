Habertürk
        Batman Haberleri

        Batman'da çıkan yangında anne ve iki çocuğu dumandan etkilendi

        Batman'da bir apartman dairesinde çıkan yangında anne ile iki çocuğu dumandan etkilendi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 17:16 Güncelleme: 23.10.2025 - 17:16
        Batman'da çıkan yangında anne ve iki çocuğu dumandan etkilendi
        Batman'da bir apartman dairesinde çıkan yangında anne ile iki çocuğu dumandan etkilendi.

        Şafak Mahallesi 3418. Sokak'ta 5 katlı binanın 4'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, dumandan etkilenen anne ve iki çocuğunu evden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

        İlk müdahalenin ardından anne ve 2 çocuğu Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

        Söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

