        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da yasa dışı silah ticareti operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Batman'da yasa dışı silah ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 11:52 Güncelleme: 24.10.2025 - 11:55
        Batman'da yasa dışı silah ticareti operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Batman'da yasa dışı silah ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Çamlıca Mahallesi'nde yasa dışı silah satmaya çalıştıkları iddiasıyla V.E. ve M.B. yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

        Yapılan aramada, kaleşnikof tüfek, şarjör ve 8 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

