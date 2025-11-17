Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da katı atık aktarma istasyonu hizmete açıldı

        Batman Belediyesince yapımı tamamlanan katı atık aktarma istasyonu düzenlenen törenle hizmete girdi.

        Giriş: 17.11.2025 - 16:48 Güncelleme: 17.11.2025 - 16:48
        Batman'da katı atık aktarma istasyonu hizmete açıldı
        Batman Belediyesince yapımı tamamlanan katı atık aktarma istasyonu düzenlenen törenle hizmete girdi.

        Batman Belediyesi tarafından Akça köyünde 16 dönüm 835 metrekare alan üzerine kurulan tesisin açılışı için tören düzenlendi.

        Tesiste yapılan törende konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, belediyenin yatırımlarını sürekli artırarak, sürdürdüğünü belirtti.

        "Türkiye'de ilk" niteliği taşıyan pek çok projenin Batman'da hayata geçirildiğini dile getiren Canalp, yaptıkları projelerin Türkiye'ye model olacak projeler olduğunu ifade etti.

        Canalp, şöyle konuştu:

        "Yeni projeleri sürekli olacak şekilde hayata geçiriyoruz. Yapmış olduğumuz her bir projede maliyet, etkin yol ve yöntemleri mutlaka arıyoruz ve buluyoruz. Bu proje de aynı şekilde harcamaları azaltmanın ve verdiğimiz hizmetin etkinliğini arttırmanın örneklerinden biri. Batman Belediyesinin araçları, çöpleri şehirden topluyor ve Raman'daki tesise kadar götürüp geri geliyor. Aradaki mesafe, personele zaman kaybettirirken yakıt ve bakım masrafını da artırıyor."

        Belediye yatırımlarının bazı çevrelerce borç olarak gösterildiğini dile getiren Canalp, "Son yalan ise 'Batman Belediyesinin borcu 8 milyar lira oldu.' 'Borç' dedikleri şey belediyenin yapmış olduğu yatırımlar. Tesislerin ve yatırımların hepsine 'borç' dediler. Belediyenin yatırımları yatırımdır, borç değildir." ifadelerini kullandı.

        Törene, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve belediye personeli katıldı.

