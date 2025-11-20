Tarihi Hasankeyf ilçesinde uçurtmalar hakları ihlal edilen çocuklar için uçuruldu
Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde çocuklar, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri kapsamında çocuklara karşı işlenen hak ihlallerine dikkati çekmek için uçurtma uçurdu.
Hasankeyf Ortaokulu tarafından "Yarım kalmış hikayelerden renkli uçurtmaların uçacağı özgür göklere" sloganıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler kısa bir oratoryo gösterisi sundu.
Yüzlerini Filistin bayrakları ile boyayan öğrenciler "Gazze, Sudan, Myanmar ve Doğu Türkistan" yazılı dövizler taşıdı.
Gösterinin ardından öğrenciler uçurtmalarını gökyüzüne bıraktı.
Hasankeyf İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Yağmur, gazetecilere yaptığı açıklamada, 20 Kasım'ın Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kabul edildiğini anımsattı.
Son yıllarda özellikle Filistin başta olmak üzere farklı coğrafyalarda yaşanan çocuk hakları ihlallerine dikkati çekmek amacıyla etkinliğin düzenlendiğini belirten Yağmur, "Tarihi ilçemiz Hasankeyf'te uçurtma etkinliği düzenledik. Bu etkinliği dünyada hayatını kaybeden çocuklara atfettik. Bu anlamda amacımıza ulaştığımızı düşünüyoruz." dedi.
Öğrencilerden Mehmet Ayhan da uçurtma şenliğine katıldığını, arkadaşlarıyla güzel zaman geçirdiklerini anlattı.
Dünyada öldürülen ve haksızlığa uğrayan çocuklara dikkat çekmek amacıyla etkinliğin düzenlendiğini ifade eden Ayhan, "Gazze'de çocuklar uçurtma uçuracağına bombalanıyorlar. Adaletsizlik var, haksızlık var. Bizler de bu duruma bir şey yapamasak bile kalbimizle onların yanında göstermek için bu etkinliğe katıldık ve uçurtmalarımızı uçurduk." diye konuştu.
