Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'ın bereketli topraklarında hububat ve baklagil ekimi mesaisi sürüyor

        Batman'ın bereketli topraklarında çiftçilerin arpa, buğday ve mercimek ekimi mesaisi devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 13:49 Güncelleme: 01.12.2025 - 13:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'ın bereketli topraklarında hububat ve baklagil ekimi mesaisi sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman'ın bereketli topraklarında çiftçilerin arpa, buğday ve mercimek ekimi mesaisi devam ediyor.

        Geçen yıl yaşanan yağış azlığı nedeniyle kuru toprağa tohumları ekmek zorunda kalan üreticiler, bu yıl yağışların ardından toprağın tava gelmesiyle ekim çalışmalarını hızlandırdı.

        Yaklaşık 20 gün önce tohumları toprakla buluşturmaya başlayan çiftçiler, hummalı çalışmalarına devam ediyor.

        Gercüş ilçesine bağlı Yüceköy köyünde çiftçilik yapan Hüseyin Badakol, AA muhabirine, yağışlardan dolayı bu yıl ekim mesaisine geç başladıklarını söyledi.

        Tarla hazırlığının ardından tohumları mibzer (tohum ekim makinesi) yardımıyla toprakla buluşturduklarını işaret eden Badakol, şöyle konuştu:

        "Yağışlar az ama yine de umudumuzu yitirmiyoruz. Biz duacıyız inşallah Allah'ın izniyle yağmur yağacak. Yılda yaklaşık 700 dönüm arazi ekiyorum. Kendimi bildim bileli çiftçilik yapıyorum. Yaklaşık gece saat 12'ye kadar çalışıyoruz. İşimiz, zahmetli ve çok emek ister. Bu işi yapmak bilgi ve tecrübe ister."

        Çiftçilerden Hamdullah Acar da sabah erken saatlerde 5 kişilik ekiple tarlaların yolunu tuttuklarını belirtti.

        Tarlasında mercimek, buğday ve arpa ekimi yaptığını dile getiren Acar, günde yaklaşık 300 dönüm arazi sürdüklerini anlattı.

        Acar, "Yağmurdan sonra toprak yumuşadı. Biz de topraktaki bu yumuşamadan sonra sürüme başladık. İnşallah bereketli bir sezon geçiririz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kızıl saçlı savcının ifadesi alındı: O ben değilim
        Kızıl saçlı savcının ifadesi alındı: O ben değilim
        Eşini ve oğlunu öldüren doktor cezaevinde öldü!
        Eşini ve oğlunu öldüren doktor cezaevinde öldü!
        Çekiciye yüklenmiş araçtan çıktı! Tam 480 adet!
        Çekiciye yüklenmiş araçtan çıktı! Tam 480 adet!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Derbi ne kadar değerli?
        Derbi ne kadar değerli?
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        "Anka Toplu Konutları" sakinlerine kapılarını açtı
        "Anka Toplu Konutları" sakinlerine kapılarını açtı
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış
        'Kasten öldürmeden' aranıyordu... 7 kitap yazıp, imza günü ve konferanslar düzenledi!
        'Kasten öldürmeden' aranıyordu... 7 kitap yazıp, imza günü ve konferanslar düzenledi!
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Cengiz Ünder küllerinden doğdu!
        Cengiz Ünder küllerinden doğdu!
        Anız yangınında feci ölüm!
        Anız yangınında feci ölüm!
        Oxford, yılın kelimesini seçti
        Oxford, yılın kelimesini seçti
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        8'inci kattan 5'inci kata düştü! Genç kadın mucizeyi yaşadı!
        8'inci kattan 5'inci kata düştü! Genç kadın mucizeyi yaşadı!
        İstinaf: Makyaj yapmamak 'kusur' olamaz
        İstinaf: Makyaj yapmamak 'kusur' olamaz
        Trump'tan Maduro'ya: Venezuela'yı terk et
        Trump'tan Maduro'ya: Venezuela'yı terk et
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        Mandalinada fiyat farkı yüzde 392 oldu
        Mandalinada fiyat farkı yüzde 392 oldu

        Benzer Haberler

        AK Parti Batman İl Başkanlığından "Bir ömre bedel 40 yıl" buluşması
        AK Parti Batman İl Başkanlığından "Bir ömre bedel 40 yıl" buluşması
        Batman'da parmağa sıkışan iki yüzük 'spiral makine' ile çıkarıldı
        Batman'da parmağa sıkışan iki yüzük 'spiral makine' ile çıkarıldı
        İzmir'den Batman'a gelen gönüllü hekimler, özel bireylerin dişlerini tedavi...
        İzmir'den Batman'a gelen gönüllü hekimler, özel bireylerin dişlerini tedavi...
        Batman'da çiftlere yönelik "Bir Ömre Bedel 40 Yıl" programı düzenlendi
        Batman'da çiftlere yönelik "Bir Ömre Bedel 40 Yıl" programı düzenlendi
        Batman Petrolspor - Kastamonuspor: 2-1
        Batman Petrolspor - Kastamonuspor: 2-1
        Sason'da yapımı tamamlanan park hizmete açıldı
        Sason'da yapımı tamamlanan park hizmete açıldı