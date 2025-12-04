Batman'da "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

Batman'da "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Vali Ekrem Canalp başkanlığında, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Veysel Aksoy'un katılımıyla Valilikte toplantı düzenlendi.

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Canalp, kasım ayında 830 asayiş olayının meydana geldiğini, bu olayların yüzde 99'unun aydınlatıldığını söyledi.

Canalp, bu yılın ilk 11 ayında meydana gelen asayiş olaylarının, 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 11 azaldığını bildirerek, "Son bir yıllık dönemde ise olaylarda yüzde 10'luk bir azalma meydana gelmiş. Toplam olay sayımız 11bin 834'ten 10 bin 708'e düşmüş ve toplam olayların yüzde 98'i aydınlatılmış durumdadır." dedi.

Kasım ayında haklarında arama kararı bulunan 731 kişinin yakalandığını bildiren Canalp, 2025 yılının ilk 11 ayında 7 bin 344, son bir yıllık dönemde ise 8 bin 15 kişinin yakalandığını kaydetti.

Narkotik suçlarla mücadele çalışmalarına da değinen Canalp, şunları aktardı: "Geçen yıl kasım ayında işlem yapılan olay sayısı 156 iken bu yıl kasım ayındaki işlem yapılan olay sayısı 257'dir. Adli işlem yapılan şüpheli sayımız kasım ayı itibarıyla 275'tir. Bu kapsamda 14 kişi tutuklanmıştır. Kasım ayı içerisinde yürütülen narkotik operasyonlarında 10 kilo 184 gram skunk, 2 kilo 32 gram metanfetamin, 1 kilo 282 gram bonzai, 283 gram esrar, 22 sentetik ecza olmak üzere toplam 13 kilo 781 gram uyuşturucu madde ile 22 uyuşturucu hap ele geçirilmiştir." Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında kasım ayında 102 olaya müdahale edildiğini, 173 kişi hakkında işlem yapıldığını ve 7 kişinin tutuklandığını bildiren Canalp, "Kasım ayındaki önemli yakalamalardan biri tek seferde 44 bin 900 paket kaçak sigaranın ele geçirilmesidir. Ay genelinde yakalanan kaçak sigara miktarı 69 bin 656 pakettir. Ayrıca 34 bin 560 litre kaçak akaryakıt, 4 bin 258 çeşitli kaçak emtia, 151 kaçak cep telefonu ve 9 tabanca ele geçirilmiştir." ifadelerini kullandı.