Batman Üniversitesi'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

Batman Üniversitesi "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Üniversitenin Batı Raman Kampüsü'ndeki etkinlikte, Renkli Eller Otizm Derneği üyesi özel bireyler, Rektör Prof. Dr. İdris Demir ile fidan dikti.

Daha sonra senato toplantısına katılan özel bireyler burada şarkılar söyledi, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

Prof. Dr. Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Özel gereksinimli bireyleri üniversitede ağırladıklarını belirten Demir, şunları kaydetti:

"Üniversite olarak bugün anlamlı bir etkinliğe imza atmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Üniversitemizde Batman Renkli Eller Otizm Derneği üyelerini misafir ettik. Özel gereksinimli evlatlarımızla bir araya geldik. Kendilerini Rektörlük makamında konuk ettik. Birlikte ağaç diktik. Ardından özel bireylerimizi üniversitemiz senatosunda misafir ettik. Birlikte şarkılar söyledik. Düzenlediğimiz bu etkinlikle bir farkındalık oluşturmak istedik."