Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman Üniversitesi'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

        Batman Üniversitesi "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 12:28 Güncelleme: 03.12.2025 - 12:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman Üniversitesi'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman Üniversitesi "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenledi.

        Üniversitenin Batı Raman Kampüsü'ndeki etkinlikte, Renkli Eller Otizm Derneği üyesi özel bireyler, Rektör Prof. Dr. İdris Demir ile fidan dikti.

        Daha sonra senato toplantısına katılan özel bireyler burada şarkılar söyledi, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

        Prof. Dr. Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

        Özel gereksinimli bireyleri üniversitede ağırladıklarını belirten Demir, şunları kaydetti:

        "Üniversite olarak bugün anlamlı bir etkinliğe imza atmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Üniversitemizde Batman Renkli Eller Otizm Derneği üyelerini misafir ettik. Özel gereksinimli evlatlarımızla bir araya geldik. Kendilerini Rektörlük makamında konuk ettik. Birlikte ağaç diktik. Ardından özel bireylerimizi üniversitemiz senatosunda misafir ettik. Birlikte şarkılar söyledik. Düzenlediğimiz bu etkinlikle bir farkındalık oluşturmak istedik."

        Batman Renkli Eller Otizm Derneği Başkanı Tevfik Gayretli de düzenlenen etkinliklerin toplumda farkındalığın artmasını sağladığını dile getirdi.

        Açık alanlardaki etkinlikler sayesinde özel bireylerin sosyalleştiğini ifade eden Gayretli, "Üniversitemizde güzel bir ortam var. Zaman zaman buraya gelip farklı etkinlikler düzenliyoruz. Bu da çocuklarımız için çok faydalı oluyor." diye konuştu.

        Etkinliğin ardından özel bireylere çeşitli hediyeler verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        1.2 milyon TL değerindeki evi 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!
        1.2 milyon TL değerindeki evi 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        Başkentteki 'telebar' soruşturmasında detaylar!
        Başkentteki 'telebar' soruşturmasında detaylar!
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        ABD'de "jeomanyetik fırtına" uyarısı
        ABD'de "jeomanyetik fırtına" uyarısı
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp

        Benzer Haberler

        Batman merkezli 23 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 27 tutuklama Hesapların...
        Batman merkezli 23 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 27 tutuklama Hesapların...
        Jandarmadan aranan şahıslara yönelik operasyon: 21 kişi yakalandı
        Jandarmadan aranan şahıslara yönelik operasyon: 21 kişi yakalandı
        Batman'da kaçakçılık operasyonu
        Batman'da kaçakçılık operasyonu
        Batman'da çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı
        Batman'da çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı
        Batman'da Kur'an kursu öğrencilerine oyuncak dağıtıldı
        Batman'da Kur'an kursu öğrencilerine oyuncak dağıtıldı
        Batman'da 13 bin 176 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Batman'da 13 bin 176 paket kaçak sigara ele geçirildi