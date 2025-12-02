Batman'da çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı
Batman'da düzenlenen operasyonlarda, nitelikli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 17 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik merkez ve ilçelerde çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda çeşitli suçlardan aranan 21 kişi ekiplerce yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
