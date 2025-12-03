Batman'da engellilere 40'ı akülü 55 tekerlekli sandalye dağıtıldı

Batman Belediyesi, engellilere 40'ı akülü 55 tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.

Belediye tarafından Batman Engelli Aktif Yaşam Merkezi'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen törende, engellilere tekerlekli sandalye dağıtıldı.

Törene katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, yaptığı konuşmada, engelli vatandaşların hayatın her alanında eşit imkanlara sahip olmasının ve hayata güvenle bakmasının kendileri için hem görev hem de insanlık borcu olduğunu söyledi.

Bütün kurumlar olarak her zaman engelli vatandaşların yanında olduklarını belirten Canalp, engellilere yönelik sağlık, spor, yemek, giyim, istihdam ve sosyal haklar alanında desteklerin sürdüğünü ifade etti.

Canalp, "Engelli kardeşlerimizin çabası ve azmi, hayata daha güçlü tutunmaları ve hayatı engelsiz bireyler gibi yaşamaları bizim için ilham kaynağı. Biz de onlardan bundan sonraki süreçte ilham almaya devam edeceğiz." dedi.

Törene, Vali Ekrem Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp, kamu kurum amirleri ile personeli ve vatandaşlar katıldı.