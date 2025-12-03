Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da engellilere 40'ı akülü 55 tekerlekli sandalye dağıtıldı

        Batman Belediyesi, engellilere 40'ı akülü 55 tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 13:50 Güncelleme: 03.12.2025 - 13:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da engellilere 40'ı akülü 55 tekerlekli sandalye dağıtıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman Belediyesi, engellilere 40'ı akülü 55 tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.

        Belediye tarafından Batman Engelli Aktif Yaşam Merkezi'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen törende, engellilere tekerlekli sandalye dağıtıldı.

        Törene katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, yaptığı konuşmada, engelli vatandaşların hayatın her alanında eşit imkanlara sahip olmasının ve hayata güvenle bakmasının kendileri için hem görev hem de insanlık borcu olduğunu söyledi.

        Bütün kurumlar olarak her zaman engelli vatandaşların yanında olduklarını belirten Canalp, engellilere yönelik sağlık, spor, yemek, giyim, istihdam ve sosyal haklar alanında desteklerin sürdüğünü ifade etti.

        Canalp, "Engelli kardeşlerimizin çabası ve azmi, hayata daha güçlü tutunmaları ve hayatı engelsiz bireyler gibi yaşamaları bizim için ilham kaynağı. Biz de onlardan bundan sonraki süreçte ilham almaya devam edeceğiz." dedi.

        Törene, Vali Ekrem Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp, kamu kurum amirleri ile personeli ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        147 milyon TL'lik adli emanet vurgununda detaylar çıktı!
        147 milyon TL'lik adli emanet vurgununda detaylar çıktı!
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Dehşet dolu saldırı! Husumetlisini ezmeye çalıştı!
        Dehşet dolu saldırı! Husumetlisini ezmeye çalıştı!
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        1.2 milyon TL değerindeki evi 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!
        1.2 milyon TL değerindeki evi 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        Başkentteki 'telebar' soruşturmasında detaylar!
        Başkentteki 'telebar' soruşturmasında detaylar!
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!

        Benzer Haberler

        Batman Üniversitesi'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği
        Batman Üniversitesi'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği
        Batman merkezli 23 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 27 tutuklama Hesapların...
        Batman merkezli 23 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 27 tutuklama Hesapların...
        Jandarmadan aranan şahıslara yönelik operasyon: 21 kişi yakalandı
        Jandarmadan aranan şahıslara yönelik operasyon: 21 kişi yakalandı
        Batman'da kaçakçılık operasyonu
        Batman'da kaçakçılık operasyonu
        Batman'da çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı
        Batman'da çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı
        Batman'da Kur'an kursu öğrencilerine oyuncak dağıtıldı
        Batman'da Kur'an kursu öğrencilerine oyuncak dağıtıldı