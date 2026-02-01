Habertürk
        Batman Haberleri

        Batman'da ağaç budama çalışmaları

        Batman Belediyesi kentte ağaç budama çalışmalarını sürdürüyor.

        01.02.2026 - 13:22
        Batman Belediyesi kentte ağaç budama çalışmalarını sürdürüyor.


        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Batman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce ağaçların sağlıklı gelişimini sağlamak ve can ile mal güvenliğini korumak amacıyla başlatılan budama çalışmaları devam ediyor.

        Çalışmalarda, elektrik tellerine zarar verebilecek ve sürücülerin görüş mesafesini kısıtlayan dalların budanmasına öncelik veriliyor.

