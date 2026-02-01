Batman'da ağaç budama çalışmaları
Batman Belediyesi kentte ağaç budama çalışmalarını sürdürüyor.
Batman Belediyesi kentte ağaç budama çalışmalarını sürdürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Batman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce ağaçların sağlıklı gelişimini sağlamak ve can ile mal güvenliğini korumak amacıyla başlatılan budama çalışmaları devam ediyor.
Çalışmalarda, elektrik tellerine zarar verebilecek ve sürücülerin görüş mesafesini kısıtlayan dalların budanmasına öncelik veriliyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.