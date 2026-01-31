Batman'da vefat eden vatandaşın defni için kardan kapanan mezarlık yolu ulaşıma açıldı
Batman'ın Sason ilçesinde vefat eden bir vatandaşın defnedilmesi için kar dolayısıyla kapanan mezarlık yolu ulaşıma açıldı.
İlçeye bağlı Dörtbölük köyü Bozdoğan mezrasında yoğun kar yağışı nedeniyle mezra dışında bulunan mezarlık yolu ulaşıma kapandı.
Mezrada vefat eden vatandaşın defnedilmesi için mezarlık yolunun açılması talebiyle 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istendi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, kardan kapanan mezarlık yolunun açılması için çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.
Yolun açılmasının ardından vatandaşın cenazesi mezarlıkta defnedildi.
