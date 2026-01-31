Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Haberleri

        Tarihi Hasankeyf Kalesi ve Şaab Vadisi gece dronla görüntülendi

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde bulunan Şaab Vadisi, mağaralar ve kalede bulunan tarihi yapılar gece dronla görüntülendi.

        Giriş: 31.01.2026 - 13:00 Güncelleme: 31.01.2026 - 13:00
        Tarihi Hasankeyf Kalesi ve Şaab Vadisi gece dronla görüntülendi
        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde bulunan Şaab Vadisi, mağaralar ve kalede bulunan tarihi yapılar gece dronla görüntülendi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Şaab Vadisi, mağaralar ve kale bölgesinde bulunan tarihi yapıların binlerce yıllık mirasıyla, gece aydınlatmaları sayesinde karanlıkta da etkileyici görünüme kavuştuğu belirtildi.

        Gece aydınlatmalarıyla Hasankeyf'in kadim dokusunun gün batımının ardından da canlılığını koruduğu vurgulanan açıklamada, ilçenin yerli ve yabancı ziyaretçilere farklı bir tarih deneyimi sunduğu ifade edildi.


        Açıklamada, tarihi yapılar ile doğal silüetin gece manzarasıyla adeta yeniden hayat bulduğu, ışıklandırma çalışmalarının Hasankeyf'in turizm potansiyeline katkı sağladığı ve ilçenin "gece de yaşayan bir tarih" olduğunu bir kez daha ortaya koyduğu kaydedildi.

        Kaymakamlık tarafından paylaşılan ve gece çekilen dron görüntüsünde, Hasankeyf Kalesi'nde bulunan tarihi yapılar, Şaab Vadisi ve mağaralar yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

